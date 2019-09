Fernando Santos: «Foi um passo muito importante»

Naturalmente satisfeito pela vitória sobre a Sérvia , Fernando Santos considerou que o triunfo em solo balcânico permite a Portugal respirar melhor nesta fase de apuramento, mas deixou claro que nada está resolvido e que há muito pela frente."Esperava uma Sérvia mais ofensiva, que desse mais espaços, pois pensei que iam apostar em vencer, numa pressão mais alta. Mas jogou como em Portugal, muito recuada, à procura do contra-ataque... Foi um jogo difícil nessa parte, pois tivemos bola, procurámos criar, mas foi difícil consegui-lo. Criaram problemas nesse aspeto, mas fomos dominando, acreditámos sempre. O [primeiro] golo acabou por ser merecido por aquilo que fizemos. Depois, aqui e acolá parámos o jogo demais. Cada vez que a Sérvia se desequilibrava, não fomos tão verticais como pedi, para tirarmos proveito da lentidão dos centrais. Subíamos e paravámos para um jogo planeado. Isso fez com que a Sérvia se sentisse confortável. Fomos felizes no golo, é certo, mas tivemos cinco ou seis lances iguais na Luz", começou por recordar, à RTP3."Ao intervalo pedi para que, sempre que tivéssemos bola, fizéssemos posse no meio campo contrário. Disse ao Guedes para ir para cima, porque o lateral tinha cartão... Entrámos bem na segunda parte, fizemos o golo e depois, naquilo que normalmente somos fortes, não o fomos! Quando fazemos o 2-0, começámos a ser mais lentos, a gerir, num certo adormecimento. A equipa começou a ter posse e a sentir que o jogo acabou ali. Mas faltava muito para acabar. Foi uma complicação sistemática: marcaram, fomos atrás e marcámos. Depois, quando tínhamos o jogo controlado, fazemos outra vez igual, perdemos uma bola e dá golo. Voltámos à aflição, mas depois marcámos e vencemos. Os jogadores estão de parabéns", frisou o técnico.Com esta vitória, Portugal chegou aos 5 pontos, algo que para Fernando Santos pode ser determinante. "Não está nada definido, mas a Sérvia neste momento está numa situação complicada. Para nós foi um passo muito importante. Não podemos pensar que já acabou, pois temos de conquistar vitórias nos seis jogos que restam. Agora temos um jogo importante na Lituânia e aí, vencendo, ficamos mais perto e é isso que queremos", concluiu.