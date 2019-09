Fernando Santos: «Não temos de pensar no playoff»

Fernando Santos reconheceu esta sexta-feira que o jogo frente à Sérvia (sábado, 19h45) é de "grande importância" para as duas seleções. Para o selecionador nacional, o encontro do Grupo B de qualificação para o Euro'2020 não terá "grandes mudanças estratégicas", assumindo que qualquer um dos seus 25 convocados lhe dará garantias para a partida.É um jogo de grande importância para as duas equipas que já perderam pontos, mais pontos do que a Ucrânia, principal adversária também. Tem um grau de importância elevado, mas não me parece que existirão grandes mudanças estratégicas. Amanhã a Sérvia irá atuar de forma diferente, tem um novo treinador, o que é normal - vai jogar em casa, procura ganhar o jogo, e vamos tentar contrapôr para ganhar que é isso que queremos fazer.A Sérvia e a Ucrânia também têm o playoff garantido, não há diferença. Não temos de pensar nessa possibilidade, mas no que queremos fazer e isso é chegar ao Europeu através da fase de grupos, de preferência no 1.º lugar e, para isso temos de ganhar. Mas não podemos olhar para o lado, frente a uma seleção com jogadores muito cobiçados. Vamos tentar impôr o nosso jogo com a nossa qualidade sabendo o que são os pontos fortes e os menos fortes.Os primeiros minutos de todos os jogos são fundamentais. Temos de estar concentrados. É um jogo de grande importância que a Sérvia vai procurar vencer. Em princípio irá agir de forma diferente, espero linhas mais subidas, sabemos o que é normlmente a forma de atuar em ataque planeado. Mas os nossos jogadores irão dar uma resposta ao seu nível.Estrategicamente, é possível qualquer um dos 25 jogadores estar em campo amanhã. Qualquer um pode responder bem dentro de campo