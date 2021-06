Fernando Santos: «Os jogadores estão habituados a reagir»

Fernando Santos fez esta terça-feira a antevisão do jogo de amanhã, com a França, o último da fase de grupos do Europeu.





"Foi uma parte da afirmação. Não podemos cortar a meio. O que disse é que na viagem de regresso todos sentimos a derrota e afundámos no sentido em que não vínhamos alegres. Temos noção da responsabilidade. Mas também disse que a equipa estava a reagir no dia seguinte porque temos jogadores experientes e que nem sempre ganham. Há momentos em que as equipas, mesmo as que estão no topo, não lidam bem com a derrota. Outras seleções terão outras dificuldades porque não jogam ao domingo e à quarta-feira, mas os nossos jogadores estão habituados a reagir.""Não é ao nível do treino que se melhora a agressividade. No treino só se fizermos um combate de boxe ou um treino dos rangers. Jogámos no sábado, estava um calor incrível, aqui estão 35 graus. Temos é de recuperar os jogadores. Analisámos bem o jogo com a Alemanha, fizemos uma introspeção e chegámos à conclusão que a matriz de Portugal não esteve no jogo com a Alemanha. Uma equipa que em 58 jogos sofreu 3 golos uma vez e quatro pela primeira vez... Alguma coisa não está a correr bem. Se não se atacar bem e defender bem, não vai correr bem."São abordagens diferentes. A Hungria atacava com quatro; a Alemanha jogava com três avançados mais o avanço dos dois laterais. Nós jogámos numa linha a quatro e sabemos que, no mínimo, temos de garantir a igualdade numérica. O que se coloca amanhã é um ataque diferente e com os médios a atacarem a profundidade. São três avançados móveis e com dois médios que atacam bem a profundidade, às vezes até o Kanté. Se tivermos os níveis de concentração, de atenção e se tivermos bola... Temos de atacar bem e defender bem.""Esquecer a Hungria é esquecer com quem jogou no último jogo: empatou com a França. Todos diziam que a Hungria não ia contar para o resto do apuramento. Não sabemos o que eles vão fazer. Só dependemos de nós e isso já acontecia antes dos resultados de ontem. Partimos para este jogo sempre na condição de depender de nós. Agora, temos é de fazer bem o nosso trabalho. Sabemos que a França vai jogar concentrada e temos de ser iguais a eles nesses capítulos todos.""Ele não treina há vários dias e não é questão que se possa colocar. Gostávamos de contar com ele, mas há situações que não vale a pena discutir. Alterações? Talvez mudar todos (risos). Este Europeu teve paragens porque a organização percebe que está muito calor para evitar maior desgaste dos jogadores. Eu, os meus adjuntos e o departamento que segue os jogadores, temos os dados para saber se estão em cima ou em baixo. Eu também queria ir dar uma corrida hoje de manhã, mas estava tanto calor que voltei para trás...""Não é um jogo 3 contra 3. Se a França fosse só o ataque e não tivesse médios tão intensos, que disputam todas as bolas no limite, e se não tivesse uma linha defensiva muito rápida... Todos sabem que Mbappé, Griezmann e Benzema são grandes jogadores. A equipa portuguesa também tem jogadores rápidos e médios com agressividade. O mais importante é equilibrar o que podemos fazer. Todas as equipas do Mundo podem trabalhar bem, ter espírito solidário. O que temos de fazer é, no minimo, igualar a França e, se possível, correr mais e fazer mais. Temos de estar fortíssimos em todos os parâmetros."Avaliámos a alteração estratégica da equipa da França nestes últimos três jogos. Com o Benzema o Griezmann passou para a direita, porque antes era mais um losango, e nestes três jogos apareceu por dentro, muito no corredor cental. Era importante porque havia coisas diferentes. O que se assiste na França é uma equipa muito forte em todos os momentos do jogo, defende muito. Contra a Alemanha vimos o Griezmann a passar praticamente toda a segunda parte a jogar como lateral direito e a servir o contra-ataque, Fê-lo bem. Mas o que nos serviu de base foram esses dois jogos. Mostrámos isso aos jogadores. O parâmetro fundamental para este encontro é o compromisso com jogo, a todos os níveis."