Fernando Santos: «William, Danilo e Palhinha foram chamados como médios»

William Carvalho, Danilo Pereira e João Palhinha foram convocados para representar Portugal no Euro'2020 como médios e não centrais, segundo o selecionador, que apenas decidiu chamar três jogadores de raiz para o eixo defensivo.

A grande questão da convocatória alargada para 26 jogadores acabou por recair no número de centrais que Portugal vai levar para defender o título conquistado em 2016, em França, uma vez que José Fonte e Pepe têm 37 e 38 anos, respetivamente, e que, por isso, podem estar mais sujeitos a lesões.

"Eu escolhi 23, a minha base foi a partir dos 23. Depois, é pensar, já que posso levar mais um ou dois, então o que vamos fazer? Para mim, foi claro que, tendo eu alguns jogadores que também podem estar disponíveis para fazer essa posição, não foram chamados para ser o quarto central, nenhum deles foi chamado para isso. É bom que fique claro", começou por dizer o selecionador luso, que para além de Fonte e Pepe, tem à disposição Rúben Dias, de 24 anos.

Em entrevista à Lusa, Fernando Santos explicou que as escolhas - que incluem nove médios, sendo que William, Danilo, Palhinha e Rúben Neves têm características mais defensivas - foram ponderadas para "ter uma base sólida".

"William, Danilo e Palhinha foram convocados como médios, não como centrais. Central é central, enquanto no meio-campo e ataque, as coisas são diferentes, a polivalência é diferente. Umas vezes queremos jogadores mais rápidos, mais possantes, outras vezes a jogar mais aberto, outras mais fechado. É um maior leque de diferença de características. Posição de central não tem tanta variedade", justificou.

Chamar apenas um ponta de lança de raiz foi outro tema abordado pelo selecionador, de 66 anos, que recordou Éder, autor do golo que bateu a França e, consequentemente, garantiu a conquista do Euro'2016, para exemplificar o porquê de levar, desta vez, André Silva para, eventualmente, desempenhar essa função.

"Em 2016, levei o Éder para fazer essa função, porque eu não jogo com um ponta de lança tão fixo. Essa posição foi sempre desempenhada pelo Cristiano Ronaldo. Já em 2016, foi assim, aqui na Liga das Nações, também foi assim. Noutros momentos, já utilizei o Cristiano a sair da esquerda e, aí, já jogo com outro jogador mais perto da zona central. Já joguei com Félix nessa posição, também o André Silva", esclareceu.

Cristiano Ronaldo, João Félix e André Silva são, para Fernando Santos, avançados com "características distintas e que dão nuances diferentes". O selecionador salienta que pode ainda utilizar Diogo Jota e Bernardo Silva, que estão identificados com a posição 9 no Liverpool e Manchester City, respetivamente.

"Ainda tenho o Jota, que no Liverpool tem jogado muitas vezes nessa posição mais central. A maior parte das equipas já não usa esse ponta-de-lança mais fixo. E ainda tenho outro, o Bernardo tem jogado várias vezes nessa posição no City, um falso avançado, mas numa conjuntura diferente, com muitos jogadores móveis por trás e com aproximação à área", terminou.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o Grupo F do Euro'2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19, em Munique, e os franceses, em 23, novamente na capital magiar.

Até à partida para Budapeste, marcada para 10 de junho, a seleção nacional vai realizar dois encontros de preparação, com a Espanha, em Madrid, na próxima sexta-feira, e com Israel, em 9 de junho, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.