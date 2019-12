França marca particulares com Ucrânia e Finlândia

A França, adversária de Portugal na fase final do Euro'2020 de futebol, vai defrontar Ucrânia e Finlândia em março do próximo ano, em dois jogos de preparação para a competição, anunciou esta sexta-feira a federação gaulesa.

No Stade de France, nos arredores de Paris, em 27 de março, a seleção francesa vai receber a Ucrânia, que também está qualificada para o próximo Europeu, e, em 31 do mesmo mês, defrontará a Finlândia, outra das seleções apuradas, em Lyon.

A Ucrânia foi adversária de Portugal na fase de qualificação, tendo vencido o Grupo B, enquanto a Finlândia vai disputar pela primeira vez a fase final de uma grande competição.

A França, atual campeã mundial e vice-campeã europeia, vai efetuar mais dois jogos particulares, em 1 e 8 de junho, mas os adversários só serão divulgados nas próximas semanas.

No Euro'2020, que vai ser disputado em 12 cidades de 12 países, entre 12 de junho e 12 de julho, a França integra o Grupo F, juntamente com Portugal, Alemanha e uma das seleções apuradas dos play-offs, que se vão disputar em março do próximo ano.