Golo de Cristiano Ronaldo à Hungria nos 10 melhores do Euro'2020: concorda com as escolhas?

A UEFA divulgou esta terça-feira os 10 candidatos à distinção de melhor golo do Euro'2020, uma lista que conta com um dos dois golos apontados por Cristiano Ronaldo no triunfo (3-0) da Seleção Nacional sobre a Hungria, logo no arranque da fase de grupos da competição.





Inquéritos Qual foi o melhor golo do Euro? Yarmolenko

Patrik Schick

Cristiano Ronaldo

De Bruyne

Modrić

Pogba

Insigne

Chiesa

Morata

Damsgaard Votar Inquéritos

Há lances para todos os gostos e feitios, desde livres diretos a remates do meio-campo. Mas nada melhor do que ver (ou rever) os 10 golos na lista que apresentamos em seguida e votar no seu preferido.1 - Andriy Yarmolenko (Holanda-Ucrânia)2 - Patrik Schick (Escócia-República Checa)3 - Cristiano Ronaldo (Hungria-Portugal)4 - Kevin De Bruyne (Dinamarca-Bélgica)5 - Luka Modric (Croácia-Escócia)6 - Paul Pogba (França-Suíça)7 - Lorenzo Insigne (Bélgica-Itália)8 - Federico Chiesa (Itália-Espanha)9 - Álvaro Morata (Itália-Espanha)10 - Mikkel Damsgaard (Inglaterra-Dinamarca)