A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou que Gonçalo Guedes, avançado do Valencia, testou positivo à Covid-19 e por isso vai cumprir um período de isolamento mínimo de 10 dias. Mas, após cumprir a quarentena obrigatória vai ser integrado no grupo da Seleção Nacional.





O ex-jogador do Benfica, de 24 anos, vai então marcar presença no Europeu. Portugal parte para Hungria no dia 10 junho e é expectável que Gonçalo Guedes já viaje com os restantes companheiros, caso tenha um teste negativo.