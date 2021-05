Gonçalo Guedes testa positivo à Covid-19

Gonçalo Guedes testou positivo à Covid-19. De acordo com a informação inicialmente adiantada pelo Maisfutebol e entretanto já confirmada por Record, o jogador do Valencia, um dos convocados por Fernando Santos para o Euro'2020, "já se encontra isolado e a ser supervisionado". Esta notícia do teste positivo do extremo surge um dia antes da data marcada para a concentração da Seleção Nacional tendo em vista a presença na fase final do Europeu.