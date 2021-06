Grupo de Portugal favorito na luta pelo título no Euro'2020

O problema dos chamados ‘grupos da morte’ é a possibilidade de deixar pelo caminho equipas que imaginamos num duelo dos ‘quartos’ ou das ‘meias’. Nesta edição do Euro, foi a Portugal que calhou a fava, no Grupo F, que é composto pela campeã do Mundo, França, a sempre difícil Alemanha e a humilde Hungria que, contra todas as probabilidades, já pontuou nesta fase, ao arrancar um empate diante da favorita seleção francesa.

Curiosamente, nos dados estatísticos da Opta, que traduzem a percentagem de hipóteses de cada seleção vencer a competição, o top 3, já após os resultados das duas primeiras jornadas, é composto precisamente pelos gigantes do Grupo F, com Portugal a assumir o 3º lugar do pódio com 10,6%, atrás da Alemanha (12,2%) e da França, que se destaca significativamente como a principal candidata (23,3%). A derrota diante dos alemães fez cair o favoritismo da Seleção face à Alemanha que, nos últimos dados divulgados, se encontrava atrás de Portugal com 9,1% contra 10,8%. A surpresa é Espanha, que saiu do pódio.