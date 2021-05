Guedes infetado falha arranque da preparação para o Euro'2020

Gonçalo Guedes está infetado com Covid-19 e, por isso, vai falhar o arranque dos trabalhos da Seleção Nacional, marcado para hoje à tarde, na Cidade do Futebol, em Oeiras. Além do extremo, Thierry Correia, colega no Valencia, também testou positivo e vai falhar a fase a eliminar do Europeu sub-21 (o jogo dos quartos-de-final, frente à Itália, é já na segunda-feira), mas Gonçalo Guedes, segundo apurámos, não deverá ser afastado dos eleitos de Fernando Santos para a fase final do Campeonato da Europa, até porque o primeiro jogo de Portugal está marcado apenas para o dia 15 de junho, diante da Hungria, em Budapeste.

Certo é que Gonçalo Guedes, de 24 anos, já se encontra a cumprir um período de isolamento e, por isso, vai falhar os primeiros treinos sob as ordens do selecionador nacional. O período de quarentena, essa, termina antes de a Seleção Nacional entrar em ação na fase de grupos e, por isso, o cenário na equipa das quinas é de otimismo perante a possível utilização do dianteiro.

Azarados

Recorde-se que o Valencia havia comunicado que, além de Thierry Correia, outro jogador que iria juntar-se aos trabalhos de uma seleção também estava infetado com Covid-19. Trata-se, então, de Guedes, que, ainda assim, não deverá ter a infelicidade do companheiro de equipa e ainda de Trincão, que também se viu afastado dos sub-21, mas por ter sido considerado um contacto de alto risco.

Dia de concentrar e começar a treinar

Hoje será o dia do primeiro treino rumo à fase de grupos do Europeu, com Fernando Santos a orientar a sessão às 17 horas, na Cidade do Futebol, ainda sem o grupo completo. É que Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva vão representar o Man. City na final da Champions, no sábado, enquanto Bruno Fernandes defendeu as cores do Man. United ontem, na decisão da Liga Europa.