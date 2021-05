Haris Seferovic entre os 29 convocados da Suíça para o Euro'2020

Haris Seferovic, que alinha no Benfica, faz parte de uma primeira lista de 29 convocados da Suíça para a fase final do Euro2020 de futebol, anunciou esta quarta-feira a federação helvética nas redes sociais.

Seferovic, que hoje mesmo pode se sagrar no melhor marcador da Liga NOS, integra os eleitos do selecionador Vladimir Petkovic, num grupo que irá sofrer três baixas no máximo até dia 1 de junho, a data limite imposta pela UEFA para cada seleção oficializar a lista final de 26 jogadores que vão disputar o próximo Europeu.

O avançado de 29 anos tem 20 golos marcados no campeonato e divide com Pedro Gonçalves (Sporting) a liderança da lista de melhores marcadores, quando falta disputar apenas uma jornada.

Nos eleitos de Petkovic, destaque para Granit Xhaka, do Arsenal, e Xherdan Shaqiri, do Liverpool, as grandes figuras da seleção helvética, e também para Loris Benito, lateral que defendeu as cores do Benfica em 2014/15 e que atualmente alinha no Bordéus, de França.

Os jovens Dan Ndoye e Andi Zeqiri, jogadores que nunca representaram a equipa principal da Suíça, aparecem com surpresa nas escolhas do selecionador helvético.

A Suíça vai disputar o Grupo A com Itália, Turquia e País de Gales. A fase final do Euro2020, que foi adiado por um ano devido à pandemia de covid-19, vai decorrer entre 11 de junho e 11 de julho, em 11 cidades.



Lista dos 29 jogadores convocados:

Guarda-redes: Yann Sommer (Borussia Monchengladbach/Ale), Jonas Omlin (Montpellier/Fra), Yvon Mvogo (PSV Eindhoven/Hol) e Gregor Kobel (Estugarda/Ale).

Defesas: Ricardo Rodriguez (Torino/Iya), Nico Elvedi (Borussia Monchengladbach/Ale), Manuel Akanji (Borussia Dortmund/Ale), Eray Comert (Basileia) Silvan Widmer (Basileia), Kevin Mbabu (Wolfsburgo/Ale), Fabian Schär (Newcastle/Ing), Loris Benito (Bordéus/Fra), Jordan Lotomba (Nice/Fra) e Becir Omeragic (Zurique).

Médios: Granit Xhaka (Arsenal/Ing), Remo Freuler (Atalanta/Ita), Denis Zakaria (Borussia Monchengladbach/Ale), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt/Ale), Steven Zuber (Eintracht Frankfurt(Ale), Christian Fassnacht (Young Boys) e Edimilson Fernandes (Mainz/Ale).

Avançados: Ruben Vargas (Augsburgo/Ale), Xherdan Shaqiri (Liverpool/Ing), Admir Mehmedi (Wolfsburgo/Ale), Haris Seferovic (Benfica/Por), Breel Embolo (Borussia Monchengladbach/Ale), Mario Gavranovic (Dínamo Zagreb/Cro), Dan Ndoye (Nice/Fra) e Andi Zeqiri (Brighton/Ing).