Hazard fora de forma? Avançado russo responde à pergunta dando Ronaldo como exemplo

Na conferência de imprensa prévia ao Rússia-Bélgica perguntaram ao Dzyuba se os russos estariam em vantagem no jogo de sábado com a Bélgica por se dizer que Eden Hazard está em baixa de forma. A resposta do avançado russo foi clara."Há tanta gente a falar de coisas que não percebe. Nos últimos dias vimos toda a especulação em redor de Cristiano Ronaldo, que está mal, fora de forma, não dribla ninguém... e depois na seleção de Portugal fez um hat-trick diante da Lituânia. Quando do outro lado tens adversários como Hazard ou Cristiano Ronaldo, nunca podes dizer que tens alguma vantagem nisso", disse. goleador russo.No Portugal-Lituânia (6-0) , Ronaldo abriu o marcador de penálti. O segundo foi um golaço fora da área e fechou a contagem do marcador, apontando o sexto da seleção. O hat trick deixa o capitão com dez golos na fase de apuramento para o Euro’2020 e na segunda posição na lista de artilheiros, sendo apenas superado pelo inglês Harry Kane (11 golos), que quinta-feira também assinou um hat trick.E Ronaldo está cada vez mais próximo o recorde de golos em seleções estabelecido pelo iraniano Ali Daei (109). Nesta altura, faltam 11 tentos ao craque português.