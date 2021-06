Hélder Cristóvão coloca Portugal entre os três favoritos com França e Bélgica

O antigo internacional português Hélder Cristóvão está convicto de que a seleção das quinas parte como favorita, juntamente com França e Bélgica, para o Euro'2020, no qual vai defender o título conquistado em 2016.

"Eu acho que Portugal parte nos três favoritos. Juntamente com França e Bélgica, somos das seleções mais fortes. Acho que a caminhada vai acabar na final", afirmou o ex-defesa central, em declarações à agência Lusa, acrescentando que "com a França será, claramente, um jogo de tripla e, se calhar, um empate com a Alemanha".

Perspetivando "dois empates" com duas das seleções, teoricamente, mais fortes do Grupo F, Hélder Cristóvão, de 50 anos, que representou Portugal no Euro'96, acredita numa "vitória" contra a Hungria, logo na estreia, marcada para 15 de junho, no Estádio Ferenc Puskás, em Budapeste.

O lote alargado de 26 futebolistas, elegido por Fernando Santos, pode até não ser mais forte, quando comparado com aquele que venceu em 2016, em França, mas, para o também treinador, estará "mais bem preparado e com maior rodagem".

"Não sei se será mais forte do que o de 2016, estará mais bem preparado, talvez. Maior rodagem, maior experiência e maior conhecimento coletivo. Os jogadores também com mais experiência nos seus clubes. Acho que é uma seleção mais preparada, nesse sentido", justificou o antigo jogador do Benfica, que pela seleção lusa somou 35 internacionalizações.

O grande momento vivido pelo ponta de lança André Silva, que anotou 29 tentos, ao serviço dos alemães do Eintracht Frankfurt, vai merecer "atenção" por parte de Fernando Santos, apesar de não ser um habitual titular das quinas.

"Sem dúvida, não podemos descurar esse lado goleador do André, no momento que ele vive. Eu acho que o Fernando Santos vai ter isso em atenção, e o André não parte como titular, mas vai ser muito utilizado e vai ser muito útil na seleção", observou.

No segundo Europeu consecutivo com 24 equipas, os dois primeiros classificados dos seis grupos e os quatro melhores terceiros seguem para os oitavos de final.

A fase final do Euro'2020 realiza-se de 11 de junho a 11 de julho, em 11 cidades de 11 países, depois ter sido adiada por um ano devido à pandemia de covid-19. Portugal integra o Grupo F e vai defrontar a Hungria (15 de junho, em Budapeste), Alemanha (19, em Munique) e França (23, em Budapeste).

Até à partida para Budapeste, marcada para 10 de junho, a seleção nacional vai realizar dois encontros de preparação, com a Espanha, em Madrid, na próxima sexta-feira, e com Israel, em 9 de junho, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.