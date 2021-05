O selecionador da Suécia, Janne Andersson, confirmou este sábado que Zlatan Ibrahimovic não vai disputar o Europeu, devido à lesão no joelho que sofreu num jogo do Milan.





As primeiras notícias davam conta de que o avançado, de 39 anos, necessitaria de três semanas para debelar a lesão, mas os rossoneri emitiram entretanto um comunicado a explicar que o tratamento conservador vai implicar seis semanas de paragem."Falei com o Zlatan Ibrahimovic hoje e infelizmente ele disse-me que a lesão vai impedi-lo de participar no Europeu", disse o selecionador sueco."Claro que é triste, especialmente para ele, mas para nós também. Espero que volte aos relvados o mais rapidamente possível", desejou o técnico.A Suécia estreia-se no Europeu frente à Espanha dia 14 de junho.