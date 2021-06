Inglaterra e Holanda vencem no último teste antes do Euro'2020

No último teste antes da fase final do Euro'2020, Inglaterra e Holanda venceram diante da Roménia e da Geórgia, respetivamente, conseguindo desta forma fechar da melhor forma as preparações para a ronda decisiva.





A seleção inglesa, que integra o Grupo D - com estreia marcada para dia 13, diante da Croácia -, venceu a Roménia pela margem mínima (1-0), com o único golo do encontro a ser marcado por Marcus Rashford, aos 68', após converter uma grande penalidade. O 2-0 podia ter acontecido, mas Jordan Henderson falhou o segundo da marca dos onze metros, à passagem do minuto 78.Quanto à Holanda, depois do empate no último particular diante da Escócia (2-2), venceu a Geórgia por 3-0. Os golos dos holandeses foram apontados por Memphis Depay (10', penálti), Wout Weghorst (55') e Ryan Gravenberch (78'). Integrante do grupo C, a laranja mecânica arranca a sua caminhada no Euro'2020 também a 13, diante da Ucrânia.