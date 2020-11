O 'Daily Mail' avança que a federação de Inglaterra está em conversações com a UEFA para ser o anfitrião único do Europeu de 2020, competição que está previsto decorrer em 12 países no próximo ano, depois de ter sido adiada devido à pandemia.





O plano 'A' da UEFA é manter os 12 anfitriões, mas o organismo procura alternativas para o caso de a covid-19 continuar a proliferar e de um momento para outro ser necessário passar a prova para apenas um país.Segundo o 'Daily Mail, a federação inglesa não comenta, mas fonte da UEFA na Suíça confirmou a existência de negociações.