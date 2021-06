Inglaterra sem casos de infeção pelo novo coronavírus

A seleção inglesa não registou nenhum caso de infeção pelo novo coronavírus, nos teste realizados no domingo, anunciou esta segunda-feira a federação (FA).

A FA informou que todos os jogadores e elementos do 'staff' tiveram resultados negativos nos teste PCR realizados no domingo, dois dias depois do empate 0-0 frente à Escócia, que hoje revelou o caso de infeção do médio do Chelsea Billy Gilmour.

De acordo com a mesma fonte, a seleção inglesa está em contacto com as autoridades de saúde pública inglesas, tendo hoje realizado um treino, integrado na preparação para o jogo frente à República Checa, a contar para o Grupo D do Euro2020, na terça-feira.

Ingleses e checos lideram o agrupamento, com quatro pontos, enquanto Escócia e Croácia dividem o terceiro lugar, com um ponto.