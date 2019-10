Ingleses deixam sério aviso: vão-se embora em caso de racismo

Fartos dos insultos racistas, os jogadores da seleção inglesa ameaçam tomar uma posição de força nesta jornada da fase de qualificação para o Europeu. Tammy Abraham, avançado de 22 anos, deu voz ao sentimento do grupo de Gareth Southgate e avisou que, caso algum dos futebolistas seja alvo de cânticos racistas nestes jogos com República Checa (amanhã), em Praga, e Bulgária (segunda-feira), em Sofia, abandonam o relvado, desafiando o protocolo da UEFA.

O organismo europeu estabeleceu três passos nestes casos: reportar a situação ao árbitro, que pede um anúncio no estádio, e, caso isso não resolva o problema, aí sim, os jogadores serão retirados do campo. Mas Tammy Abraham assegura que a equipa não ficará à espera. A decisão foi tomada no início da semana numa reunião liderada pelo capitão da seleção inglesa. "Harry Kane disse que, se acontecerem [insultos racistas por parte do público], falamos com o jogador afetado e, se ele não estiver satisfeito, saímos todos do campo, independentemente do resultado. Somos um grupo. Se acontecer a um de nós, acontece a todos", apontou o jovem do Chelsea, à espera da estreia na fase de qualificação.

Esta medida radical pode implicar sanções por parte da UEFA, mas Abraham não está preocupado. "A federação que lide com o que acontecer a seguir, com o resultado ou com os pontos. Trata-se de passar a mensagem que estamos juntos nisto e queremos que o Mundo veja que não admitimos abusos parvos."

Reincidentes

A Bulgária, recorde-se, terá, na segunda-feira, uma parte do estádio Levski interditada por castigo da UEFA, devido a comportamentos racistas dos seus adeptos. Sterling também foi alvo de insultos no jogo com os búlgaros em Wembley e incidentes idênticos aconteceram na partida de Inglaterra com Montenegro.