Irlanda do Norte alerta adeptos sobre alimentos na Bielorrúsia devido a Chernobil

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido deixou um alerta aos adeptos da Irlanda do Norte para a deslocação à Bielorrússia, tendo em vista a potencial contaminação de alimentos devido ao acidente nuclear de Chernobil, ocorrido em 1986."Evitar certos alimentos, incluindo produtos lácteos locais, cogumelos e frutos selvagens, que podem conter altos níveis de radiação resultantes do acidente de 1986 em Chernobil, na Ucrânia. De resto, o risco de contaminação radioativa vinda de Chernobil é insignificante", pode ler-se no aviso.A própria comitiva da seleção da Irlanda do Norte está a acautelar-se junto do hotel. "Enviámos menus para cada refeição, como fazemos em todos os jogos. O nosso staff está em contacto com o hotel sobre os pedidos específicos", revelou fonte da federação à Sky Sports.A Bielorrússia recebe a Irlanda do Norte a 11 de junho, em jogo de qualificação para o Campeonato da Europa do próximo ano. A partida vai decorrer em Borisov, a cerca de 450 quilómetros do local do acidente de há 33 anos.