Islândia recebe Roménia e Bulgária a Hungria nos playoffs para o Euro'2020

A Islândia recebe a Roménia e a Bulgária é anfitriã da Hungria nas meias-finais do Caminho A dos playoffs que atribuem as últimas quatro vagas na fase final do Europeu de 2020.

Os encontros estão agendados para 26 de março de 2020, com os vencedores a seguirem para a final, em 31, que será na Bulgária ou na Hungria.

O Caminho A é o único que não tem qualquer seleção que pode vir a estrear-se na fase final, sendo que, neste particular, o Caminho D já garantiu mais um, para juntar à Finlândia, que se apurou como segunda do Grupo J.

A Geórgia foi a seleção mais feliz no sorteio, pois recebe a Bielorrússia e, se chegar à final, volta outra vez a jogar em casa, face ao vencedor do encontro entre a Macedónia do Norte e o Kosovo, marcado para Skopje.

No Caminho B, a potencial estreante é a Bósnia-Herzegovina, que jogará sempre em casa, primeiro com a Irlanda do Norte e depois com o vencedor do Eslováquia-República da Irlanda.

Uma final entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, em Belfast, é também possível.

Quanto ao caminho C, a Sérvia é, não contando os resultados da Jugoslávia, a outra possível estreante e desloca-se à Noruega, podendo, na final, ser anfitriã da Escócia e de Israel, com embate agendado para Glasgow.

Os play-offs, a uma mão, realizam-se em 26 de março de 2020 (meias-finais) e cinco dias depois (final), com os quatro vencedores a seguirem para a fase final do Euro2020, que se realiza de 12 de junho a 12 de julho, em 12 cidades, de 12 países.

Na fase final, já estão o detentor do título Portugal e ainda Bélgica, Itália, Rússia, Polónia, Ucrânia, Espanha, Turquia, França, Inglaterra, República Checa, Finlândia, Suécia, Croácia, Áustria, Alemanha, Holanda, Suíça, Dinamarca e País de Gales.

Sorteio dos playoffs:

Caminho A

Islândia -- Roménia

Bulgária -- Hungria

Final

Bulgária/Hungria -- Islândia/Roménia

Caminho B

Meias-finais

Bósnia-Herzegovina -- Irlanda do Norte

Eslováquia -- República da Irlanda

Final

Bósnia-Herzegovina/Irlanda do Norte -- Eslováquia/República da Irlanda





Caminho C

Meias-finais

Escócia -- Israel

Noruega -- Sérvia

Final

Noruega/Sérvia -- Escócia/Israel



Caminho D

Meias-finais

Geórgia -- Bielorrússia

Macedónia do Norte - Kosovo

Final

Geórgia/Bielorrússia -- Macedónia do Norte/Kosovo