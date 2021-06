A UEFA nomeou, esta sexta-feira, Felix Brych como árbitro escolhido para dirigir a partida entre Bélgica e Portugal a contar para os oitavos de final do Euro'2020, a disputar em Sevilha, este domingo, pelas 20h.





O alemão terá como assistentes os seus compatriotas Mark Borsch e Stefan Lupp. O búlgaro Georgi Kabakov será o quarto árbitro, e as funções no VAR serão desempenhadas por Marco Fritz, juntamente com Christian Dingert, Christian Gittelmann e Bastian Dankert.