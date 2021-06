João Cancelo deixa aviso para o Europeu: «Acho que menosprezam muito a Hungria»

João Cancelo elogiou esta segunda-feira a Seleção Nacional e mostrou-se disponível para jogar na posição que Fernando Santos quiser. O defesa do Manchester City falou ainda da covid-19, do jogo de preparação com Israel e dos adversários de Portugal na primeira fase do Europeu.





"Chegar a uma final da Champions é um sonho de criança, claro que perdê-la não é o mesmo que ganhá-la, mas o futebol é feito disto, de vitórias e derrotas. Agora há pensar no passo a seguir, estou concentrado na Seleção. Está a ser uma época longa mas isso não nos vai afetar. Estou focado a cem por cento na Seleção.""São jogadores com muita qualidade, é um prazer e um orgulho, somos um grupo fantástico, com pessoas e jogadores fantásticos, tenho a certeza de que iremos fazer um bom Europeu. Fisicamente estamos bem. Penso que representar um país é sempre um prazer, é desfrutar agora do momento e deste Europeu.""É sempre um facto preocupante. Quando estamos em contacto com pessoas infetadas pensamos sempre o pior. Mas estamos todos negativos. No City também tivemos muitos jogadores infetados, felizmente ainda não apanhei o vírus, mas é uma lotaria, é uma coisa que não conseguimos explicar, todos estamos sujeitos a isso.""Somos um lote de jogadores com muita qualidade e cabe ao mister decidir o 11 para cada jogo. Estamos todos em condições. Em relação ao facto de estar no onze da Liga inglesa, tal como o Rúben Dias e o Bruno Fernandes, é a valorização do jogador português. Prova que o jogador português está cada vez mais evoluído.""Estamos perante uma seleção mais capaz. Penso que toda a gente sabe do valor destes jogadores. É desfrutar deste Europeu e tentar ganhar jogo a jogo.""Não lhe consigo responder a isso, sinceramente. É uma pergunta que depende do departamento médico da Seleção.""Aqui já joguei a lateral direito e a lateral esquerdo, nunca noutra posição. Mas estou disponível para qualquer posição que o mister me pedir.""É um estilo de jogo completamente diferente. Somos nós que temos de nos adaptar as ideias do treinador e não o contrário. Cada grupo que integro é sempre com a forma de tentar dar o meu melhor e ajudar a equipa a atingir os objetivos.""Acho que menosprezam muito a Hungria e a Hungria é uma seleção recheada de grandes jogadores. É um grupo forte como todos deste Europeu. A Alemanha e a França são grandes seleções, Portugal e Hungria também. São 11 contra 11 e todas vão querer ganhar.""Podemos esperar um bom espetáculo, com as duas seleções a praticarem um bom futebol. E que consigamos a vitória."