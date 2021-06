João Félix é baixa para o jogo com a Alemanha devido a uma mialgia, juntando-se assim a Nuno Mendes no lote de indisponíveis para a partida.





O avançado português tinha-se dirigido junto do departamento médico da Seleção Nacional no final do treino desta sexta-feira na Allianz Arena, apresentando queixas de algum incómodo na coxa esquerda. Félix tinha participado no 'meinho' e num exercício de sprints sem dificuldades aparentes.Já Nuno Mendes, era baixa certa. O lateral do Sporting não realizou o último treino com os colegas, e fica de fora do confronto com os germânicos, no dia em que celebra 19 anos: "Não está em condições de participar na partida, não vai estar no banco", assumiu o selecionador Fernando Santos. Também com uma mialgia na coxa esquerda, o jogador dos leões deverá estar apto para o jogo com a França.