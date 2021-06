João Moutinho integrado no último treino antes do teste contra Espanha

O médio João Moutinho trabalhou esta quinta-feira sem limitações no treino da seleção nacional, o último antes do jogo particular frente à congénere espanhola, depois de falhar os últimos dias de trabalho devido a questões físicas.

Ausente do relvado desde segunda-feira, devido a uma mialgia de esforço, o médio do Wolverhampton vinha trabalhando à margem do grupo, mas hoje já treinou integrado, parecendo ultrapassados os problemas musculares.

João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, todos do Manchester City, só se apresentarão ao trabalho no sábado e são ausências certas, tal como Gonçalo Guedes, do Valência, que se mantém em isolamento, após ter tido um teste positivo para o novo coronavírus.

Além do duelo com a Espanha, a seleção portuguesa tem agendado outro particular de preparação para o Euro2020, diante de Israel, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em 9 de junho, véspera da partida para Budapeste, onde a equipa das quinas ficará concentrada durante a competição.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19 de junho, em Munique, e os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar.