Jorge Andrade: «Basta passar a fase de grupos e podemos sonhar»

O ex-futebolista internacional Jorge Andrade manifestou-se confiante numa boa prestação do "candidato" Portugal no Euro'2020, no qual "pode sonhar", desde que encare o torneio "jogo a jogo e passe" o Grupo F, com França, Alemanha e Hungria.

Os confrontos do passado com as poderosas Alemanha, campeã mundial em 2014, e França, atual campeã mundial e vice-campeã da Europa, não trazem boas memórias a Portugal, sendo que, umas das exceções, foi aquele jogo contra os gauleses na final de 2016, que culminou com o primeiro título europeu para os lusos.

"Temos no grupo as equipas que mais mossa nos fizeram nos estádios. A Alemanha, no Mundial'2014, no Brasil, destroçou-nos com 4-0, tivemos também a França no Euro'2000 (2-1) e Euro'1984 (3-2) e perdemos. É uma seleção contra quem temos sempre resultados complicados", começou por recordar o antigo internacional, de 43 anos, em declarações à agência Lusa.

Convicto de que, se a equipa das quinas "passar a fase de grupos, será candidata a vencer" e, consequentemente, revalidar o título, o antigo jogador de Estrela da Amadora, FC Porto e Deportivo da Corunha indica que o caminho é "jogo a jogo", para permitir a Portugal "sonhar".

Conquistar o Euro'2016 em França seria "impensável", após três igualdades na fase de grupos, segundo Jorge Andrade, que enaltece a "oportunidade de ouro de chegar a uma final com a França e ganhar".

"Acho que foi retribuir também aos emigrantes que estavam em França, num contexto de jogar fora, em casa dos outros. Já tínhamos perdido uma final em casa e era uma oportunidade de ouro chegar a uma final com a França e ganhar. Para quem começou o torneio com três empates, se calhar era impensável. Correu muito bem, sabe muito bem o título de campeão e acho que foi merecido", concluiu Jorge Andrade, que vestiu a camisola das quinas no Mundial'2002 e no Euro'2004.

No segundo Europeu consecutivo com 24 equipas, os dois primeiros classificados dos seis grupos e os quatro melhores terceiros seguem para os oitavos de final.

A fase final do Euro'2020 realiza-se de 11 de junho a 11 de julho, em 11 cidades de 11 países, depois ter sido adiada por um ano devido à pandemia de covid-19. Portugal integra o Grupo F e vai defrontar a Hungria (15 de junho, em Budapeste), Alemanha (19, em Munique) e França (23, em Budapeste).