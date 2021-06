José Fonte: «Estamos muito bem servidos em termos de centrais»

Fernando Santos convocou apenas três centrais para o Europeu mas José Fonte lembra que Danilo e Palhinha também podem jogar no eixo pelo que isso não será um problema durante a competição. Na véspera do particular com a Espanha, o jogador, de 37 anos, mostra-se feliz por estar na equipa nacional, naquela que, admite, está a ser uma das melhores épocas da sua carreira.





"O Rúben está numa fase espectacular, como o Pepe, que fez época incrível, e eu também fiz uma época muito boa. Há o Danilo, que faz essa posição, e o Palhinha. Temos cinco opções e estamos bem servidos. Muito bem servidos.""Em qualquer jogo temos de estar concentrados e abordá-lo sempre da melhor maneira possível, com o maior foco. É mais um teste na preparação para o Euro e com certeza que ao nível tático o mister pode dar mais informações. Temos trabalhado nisso.""Isso é positivo porque se os jogadores com mais idade conseguem fazer esses jogos é porque se cuidam de forma excecional. Conseguem jogar de 3 em 3 dias e recuperar. Os jogadores estão com ritmo, já demonstraram que têm qualidade para recuperar rápido e não vejo um problema termos muitos minutos ou sermos uma das equipas mais velhas. Acho que isso nos favorece.""O que mudou mais foi a forma como as pessoas nos veem. Aqui o ambiente e a cultura é a mesma, com trabalho, profissionalismo e espírito de equipa. Agora veem-nos como uma equipa que antes não conseguido ganhar mas que agora já ganhou.""Um peso não é. Sabemos a responsabilidade que temos quando representamos o nosso país, mas sabemos que as equipas agora veem-nos com muito mais respeito e cuidado porque sabem que Portugal é uma das melhores equipas do mundo. Abordamos sempre os jogos da mesma forma, é sempre para ganhar.""Foi um dos melhores, sem dúvida. Fiz uma época muito boa do ponto de vista individual, culminou num título que há muito perseguia. Agora estou na seleção e estou muito feliz por estar aqui, agora estou focado e quando o mister precisar de mim espero poder contribuir da melhor maneira.""É um dos papeis dos mais velhos. É importante mostrar o caminho, fazê-los adaptar-se da melhor maneira e o mais rápido posível. É isso que tentamos passar e acho que tem sido conseguido ao longo dos anos."