José Fonte: «Sintético? Não sendo o ideal, não causa problemas»

José Fonte anteviu o jogo com a Lituânia, da fase de qualificação para o Euro 2020, referindo que jogar em relvado sintético não será desculpa e que Portugal está preparado para enfrentar as dificuldades."Não sendo o ideal, não causa problemas. Já encontrámos sintéticos nas Ilhas Faroé e Andorra e tivemos sucesso. Não é desculpa, vamos estar preparados.""Vai ser difícil, a Lituânia quer ganhar a Portugal porque somos uma equipa grande, vai haver motivaçao. A preocupação é igual em todos os jogos, há que analisar bem a equipa, tem os seus pontos fortes e fracos, resta-nos estar preparados para todas as eventualidades, não preciso de ficar sem dormir a noite, é mais uma partida para vencer.""Com honestidade, não sei responder, a nós resta estar preparados e abordar o jogo da maneira mais séria. Já demonstrámos que nos adaptamos facilmente a todas condições e vamos abordar o jogo de maneira profissional.""Felizmente na Seleção há alguns jogadores com experiência, temos muitos jovens mas também jogadores com vasta experiênci. Sempre tive este papel de forma natural com ou sem Pepe, por ser dos mais velhos e por gostar de o fazer.""Sei que o míster também não gosta de sofrer golos mas no futebol há erros e sem isso não haveria golos. Todos já viram os golos sofridos, temos de ser mais fortes nas bolas paradas. Por isso vamos concentrar-nos no jogo de amanhã para tentar trazer mais uma vitória para Portugal."