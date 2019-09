Juventude inglesa para travar loucura

Ainda invictas, as seleções de Inglaterra e Kosovo enfrentam-se hoje num duelo em que estará em causa a liderança do Grupo A. Os ingleses contam com a sua juventude para travar a surpresa do apuramento. É que onze de Gareth Southgate mostra uma média de idades baixa entre os titulares (25 anos e 199 dias), sendo mesmo o mais novo no último século. Diante da Bulgária, Henderson e Rose (29 anos) eram os mais velhos numa equipa que alinhou com os ‘miúdos’ Rice (20 anos), Rashford (21), Sterling (24) e o goleador Harry Kane (26).

Inglaterra parte como favorita diante do Kosovo, que deseja alcançar pela primeira vez a fase final de uma grande prova internacional. O selecionador Bernard Challandes garantiu que "não vai haver tática neste jogo". "Tem de ser um jogo de loucos.".

Já Southgate espera que a irreverência dos seus miúdos dê o primeiro dissabor à rebeldia kosovar. "Estamos numa boa posição e acho que a minha equipa não fica atrás de ninguém em termos de ataque. Kosovo é o nosso maior rival no apuramento, mas os nossos adeptos vão ajudar-nos."