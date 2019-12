Kimmich incrédulo com critérios da UEFA no sorteio do Europeu

O sorteio do Euro'2020 colocou Portugal no 'grupo da morte' , lado a lado com a Alemanha e a França. Um emparelhamento que deixou Joshua Kimmich, lateral-direito do Bayern Munique, 'incrédulo'."Sinceramente, tenho dificuldade em entender o processo deste sorteio com uma pool que reúne os dois últimos campeões mundiais (Alemanha e França) e o atual campeão europeu", resumiu irritado o internacional germânico, de 24 anos. "Estamos a perguntar-nos porque nos esforçámos tanto para terminar a fase de qualificação no topo do nosso grupo."Os adversários são de respeito mas a Alemanha vai defender o seu historial na prova. "Este é definitivamente um grupo de alto calibre que promete ser espetacular tanto para os jogadores como para os espectadores", resumiu, em declarações ao jornal francês 'L'Équipe'.Também Goretzka manifestou 'estranheza' com o sorteio. "Você vence o grupo de qualificação e a seguir encontras o campeão do Mundo de 2018, o campeão da Europa em 2016 e o campeão do Mundo em 2014 - é, no mínimo, questionável", finalizou o médio do Bayern Munique.