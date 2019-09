O selecionador ucraniano, Andriy Shevchenko, justificou a dispensa de Konoplyanka, reforço de verão do Shakhtar, para o atacante participar no particular da equipa de Luís Castro frente ao Kolos. "É importante que ele jogue, que ganhe ritmo. Depois voltará e veremos", explicou o técnico, líder do Grupo B, adiantando que conta com Yarmolenko para o desafio com a Lituânia. "Está de bom humor e em boas condições físicas."