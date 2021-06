Toni Kroos e Cristiano Ronaldo trocaram impressões no final do jogo entre Portugal e a Alemanha e o médio do Real Madrid revelou o teor da conversa dos dois jogadores no campo.





"Joguei com Ronaldo durante quatro épocas e não exagero quando digo que tive os maiores êxitos com ele e graças a ele. Fomos vizinhos no balneário durante todo esse período e fiquei contente por o ver. Há muito tempo que não nos víamos, nós não jogámos contra a Juventus", explicou Kroos no podcast que tem com o irmão Félix intitulado 'Einfach mal Luppen'.Depois, explicou o teor da conversa: "Falámos brevemente sobre o jogo e sobre os encontros que estão por vir. Desejei-lhe a maior das sortes, espero que se classifiquem para a próxima ronda, tal como nós. Além disso, perguntei-lhe como estava em Itália, está lá há três anos. Depois de um jogo não tens todo o tempo do mundo e não passas despercebido. Já no balneário, trocámos camisolas. Gostei de o voltar a ver."Kroos também reencontrou Pepe. "É um tipo que às vezes parece muito selvagem em campo, mas é muito agradável fora dele. O Cristiano também é assim."