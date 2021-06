Laporte e a naturalização por Espanha: «Se estou aqui é porque posso e porque quero estar»

A presença de Aymeric Laporte na seleção espanhola não é consensual. O jogador francês naturalizou-se espanhol, foi convocado por Luis Enrique e, numa entrevista ao jornal 'Marca', disse estar a desfrutar da experiência "como uma criança".





"Há muito tempo o Luis Enrique telefonou-me e disse que tinha interesse em contar comigo, queria saber se eu queria jogar o Europeu. Disse-me que podia acontecer, que eu podia jogar por Espanha e estou encantado", contou o defesa.Só que a naturalização foi alvo de críticas. "Nunca vais conseguir agradar a todos, nem tão pouco gostar de todos. É um tema delicado, mas tenho de fazer o que acho justo e correto. Sempre tentei fazer isso, com o máximo respeito por todos. E jogar. O que for bom para mim será bom para todos", acrescentou Laporte.O jogador do Manchester City diz estar plenamente integrado. "Estou muito feliz, vivo uma boa fase e estou a aproveitá-la. Estou aqui como um miúdo que vive um sonho e a aproveitar cada segundo", sublinhou, explicando depois como reagiu a família quando tomou a decisão de jogar por Espanha. "Disse-lhes qual era a minha intenção e eles compreenderam. Para eles era claro. O que Espanha me deu, não só agora, como ao longo da minha carreira, não tinha comparação com França. Por eles não houve problema."Já lhe perguntaram que sentimento teve ao ouvir o hino, mas o antigo defesa do Athletic Bilbao não ficou aborrecido por isso. "Não, o que chateou mais é que foi para me atacar. Há muitas formas e essa não é a correta. É um tema complicado e delicado. Há muitos a favor e outros contra. Mas se estou aqui é porque posso e porque quero estar."