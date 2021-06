Lemar deve falhar Gales

Thomas Lemar trabalhou à parte no treino que a seleção francesa realizou ontem e deve ficar de fora das opções de Didier Deschamps para o jogo de preparação com o País de Gales, agendado para amanhã. Segundo o ‘L’Équipe’, não é expectável que o extremo do At. Madrid tenha um problema grave, mas tudo indica que não será opção no duelo que terá Luís Godinho como árbitro. Por outro lado, Zouma, Kanté e Giroud ainda não se juntaram aos trabalhos da seleção gaulesa, depois de ajudarem o Chelsea a vencer a Champions.