Lesionados Hofmann e Klostermann falham último treino da Alemanha

Os internacionais Jonas Hofmann e Lukas Klostermann, lesionados, foram hoje os únicos ausentes no treino da seleção da Alemanha, em Herzogenaurach, na véspera de defrontar Portugal, em jogo do grupo F do Euro2020.

Hofmann, médio do Borussia Mönchengladbach, lesionou-se num joelho ainda antes do início da competição, e Klostermann, lateral direito do Leipzig, sofreu uma lesão muscular na coxa direita no treino de quarta-feira.

Tal como Hoffman, também Klostermann não foi opção para o selecionador Joachim Löw na estreia da Alemanha no Euro2020, num jogo disputado em Munique, em que a equipa germânica perdeu com a campeã mundial França por 1-0.

O grupo F é liderado por Portugal e França, com os mesmos pontos, depois de na estreia no Euro2020 terem vencido a Hungria (3-0) e a Alemanha (1-0), respetivamente, colocando a pressão dos jogos de sábado nas equipas vencidas.

Portugal, que defende na competição o título europeu conquistado em 2016, defronta no sábado a Alemanha, em Munique, a partir das 17:00 (horas de Lisboa), enquanto a França joga diante da Hungria, em Budapeste, a partir das 14:00.