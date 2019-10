Lista de baixas da Alemanha continua a aumentar

"Acreditem, o suposto conflito entre Ter Stegen e Manuel Neuer é o menor dos problemas que enfrento". O desabafo de Joachim Löw, perante as sucessivas questões sobre a rivalidade entre os dois guarda-redes, retrata o cenário na seleção. A ‘avalanche’ de lesões já obrigou o selecionador a refazer a convocatória para o particular com a Argentina (hoje) e para o duelo com a Estónia, do Grupo C de qualificação para o Europeu.

Reus queixou-se ontem de dores num joelho e eleva para 13 o número de baixas na Mannschaft. Ginter, Timo Werner e Gündogan são os mais recentes e levaram Löw a chamar Rudy (Hoffenheim) e Robin Koch (Friburgo), uma estreia, tal como Suat Serdar (Schalke 04) – integrou os trabalhos no domingo – e Nadiem Amiri (Leverkusen), convocado de forma... estranha. "Löw não tinha o meu número. Fui eu a ligar-lhe", contou o médio de 22 anos.