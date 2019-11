Lituânia com quatro alterações nos convocados para jogo com Portugal

Os regressos de Emilijus Zubas, Mantas Kuklys, Vykintas Slivka e do capitão Fyodor Chernych destacam-se nos convocados da Lituânia, divulgados esta quinta-feira, para o jogo com Portugal, de apuramento para o Europeu2020.

Zubas regressa aos eleitos lituanos após lesão, substituindo Bartkus, os médios Kuklys e Slivka rendem Julius Kasparavicius e Ovidija Verbickas, enquanto Chernych entra por troca com Karol Laukzemis.

Em caso de triunfo sobre Lituânia, em 14 de novembro, no Algarve, e no Luxemburgo, em 17, Portugal garante o apuramento direto para o Euro2020, mas poderá fazer a festa mais cedo, em solo algarvio, se bater os lituanos e a Sérvia, no mesmo dia, não conseguir ganhar na receção aos luxemburgueses.

A Ucrânia, que já garantiu o primeiro lugar do Grupo B, soma 19 pontos, seguido de Portugal, com 11, da Sérvia, com 10, do Luxemburgo, com quatro, e da Lituânia, que tem apenas um.

Lista de 23 convocados:

- Guarda-redes: Ernest Shetkus (Hapoel Be'er Sheva, Isr), Emilijus Zubas (Bnei Yehuda, Isr) e Vytautas Cerniauskas (CSKA Sofia, Bul).

- Defesas: Rolandas Baravykas (Zalgiris Vilnius), Markus Palionis (Regensburg, Ale), Linas Klimavicius (Dínamo Bucareste, Rom), Egidijus Vaitkunas (Kaunas Zalgiris), Vytautas Andriuskevicius (Tobol, Caz), Edvinas Girdvainis (RFS, Let), Saulius Mikoliunas (Zalgiris Vilnius) e Algis Jankauskas (Sudova).

- Médios: Domantas Simkus (Zalgiris Vilnius), Modestas Vorobjov (Zalgiris Vilnius), Arthur Zhulpa (Tobol, Caz), Giedrius Matulevicius (Sudova), Donatas Kazlauskas (FK Riteriai), Paulius Golubickas (Sudova), Justas Lasickas (Vozdovac, Ser), Arvydas Novikov (Legia Varsóvia, Pol), Vykintas Slivka (Hibernian, Esc) e Mantas Kuklys (FC Zetysu, Caz).

- Avançados: Fedor Chernych (Orenburg, Rus) e Deivydas Matulevicius (Kaunas Zalgiris).