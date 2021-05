Luis Enrique ambicioso para o Euro'2020: «Queremos voltar a conquistar títulos»

O selecionador de Espanha, Luis Enrique, afirmou esta sexta-feira que a sua equipa pode lutar pela conquista do Euro'2020, mas para isso tem que atuar a "um grande nível" e ter os níveis de "confiança em alta".

"Não sei se vamos ficar pela fase de grupos ou se vamos à final. Mas, tenho a certeza de que vamos ser uma equipa muito competitiva, difícil de defrontar e muito desconfortável e complicada para os nossos adversários. Podemos ser campeões se estivermos a um grande nível e se a nossa confiança estiver em alta", disse Luis Enrique, em declarações aos jornalistas espanhóis, em Madrid.

No Euro2020, a Espanha vai defrontar a Suécia, a Polónia e a Eslováquia no Grupo E, com todos os encontros da 'La Roja' a decorrerem em Sevilha.

"Continuamos a ser uma marca poderosa no mundo do futebol. Queremos recuperar as vitórias do passado recente, os momentos únicos que vivemos, e voltar a conquistar títulos. É isso que queremos. Estamos a trabalhar para isso e os jogadores sabem que esse é o nosso objetivo", referiu o técnico de 51 anos.

Antes do arranque do Europeu, a Espanha tem um jogo de preparação agendado com Portugal, em 4 de junho, no Wanda Metropolitano, em Madrid.

O Euro'2020, que foi adiado no ano passado devido à pandemia da covid-19, vai decorrer entre 11 de junho e 11 de julho, em várias cidades europeias.