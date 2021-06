Lukaku: «Gostava de ter o drible e a forma de rematar de Ronaldo»

O belga Lukaku confessou esta sexta-feira que gostaria de ter o remate e drible de Cristiano Ronaldo, mas considerou que o capitão de Portugal desejaria a sua potência e pontaria para o confronto dos oitavos-de-final do Euro'2020.

A dois dias do embate entre Portugal e Bélgica, em Sevilha, o avançado dos italianos do Inter de Milão falou em conferência de imprensa, em Bruxelas, e não deixou também de comentar os 109 golos que Ronaldo alcançou ao serviço da equipa das Quinas, os mesmos do antigo jogador iraniano Ali Daei, ambos os melhores marcadores de sempre no historial por seleções.

"Gostaria de ter o drible e a forma de rematar de Cristiano, mas acho que ele poderia querer a minha força e a minha pontaria. Se alguém consegue isso [109 golos], é ele, sobretudo pela idade [36 anos] com que atingiu essa marca", declarou Lukalu, que no Euro'2020 já contabiliza três golos, menos dois do que o melhor marcador Cristiano Ronaldo.

Sobre a equipa campeã da Europa, o ponta de lança, de 28 anos, define como "tecnicamente muito boa e com vontade de ganhar".

Por sua vez, o guarda-redes Thibaut Cortois, que enfrentou Cristiano Ronaldo várias vezes quando representava o Atlético Madrid, elogiou igualmente o agora avançado da Juventus, de Itália.

"Continua a ser o mesmo jogador, mas mais evoluído. Sempre foi especial a jogar ele", resumiu o atual guardião do Real Madrid, que já não chegou a coincidir com Cristiano nos merengues.

Portugal e Bélgica disputam a partida dos oitavos-de-final do Euro'2020 no domingo, a partir das 20:00 (hora de Lisboa), em Sevilha, sob arbitragem do alemão Felix Brych.

O Euro'2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.