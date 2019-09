Matic teme inspiração de Ronaldo

Depois de ter falhado os três jogos da Sérvia nesta fase de qualificação, inclusive o confronto com Portugal em março (1-1), Matic está de regresso à seleção e o médio, que representou o Benfica entre 2012 e 2014, conhece bem o valor dos homens de Fernando Santos. Motivados pela goleada imposta à Lituânia (4-1), os sérvios ambicionam somar mais três pontos no Grupo B, mas Matic lembra que do outro lado existe uma forte ameaça.

"Contra estas grandes equipas, mesmo que jogues bem não significa que venças. Portugal pode fazer um mau jogo, mas depois o Ronaldo bate dois livres e marca dois golos." Aos 31 anos, o médio do Manchester United assume-se como uma das figuras principais da seleção orientada agora por Ljubisa Tumbakovic, à procura de um lugar na elite europeia. "Vivemos cada sucesso de forma eufórica e cada fracasso como uma tragédia. É a nossa mentalidade. Seria importante para o nosso futebol irmos ao Europeu", destacou Matic, que também procura na seleção o espaço de afirmação que perdeu no United. "Estou no futebol há muito tempo, joguei quase todos jogos pelos clubes que representei nos últimos dez anos. Para eu jogar, alguém teve de sentar-se no banco e aceitar esse facto, e eu também o faço", começou por dizer o médio sobre as opções de Solskjaer. "Cabe a mim demonstrar que ele está enganado. Disse-lhe que discordava dele, mas ele é quem decide."

Já Aleksandar Mitrovic não escondeu a satisfação com o regresso de Matic e Milivojevic. "Trazem equilíbrio e estabilidade. Têm muita experiência e isso é significativo para a equipa", disse o avançado, destacando o factor casa, argumento partilhado por Kostic, companheiro de Gonçalo Paciência e André Silva no E. Frankfurt. "Se pararmos o Ronaldo, não vamos ter problemas com os outros. Para eles também vai ser difícil jogar em Belgrado."