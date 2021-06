Mbappé fala com astronauta em missão: «Não posso acreditar no que estou a ver»

Kylian Mbappé tornou-se esta segunda-feira o primeiro futebolista a entrar em contacto (ainda que virtualmente) com um astronauta em missão. O avançado francês do Paris Saint-Germain esteve hoje à conversa com o compatriota Thomas Pesquet, da International Space Station (ISS), numa conversa que foi partilhada na página oficial da UEFA nas redes sociais.





‍ What happened when @esa astronaut @Thom_astro caught up with France superstar @KMbappe from space?



Take a look at this galactic meeting now! #EURO2020 #UEFAtv — UEFA (@UEFA) June 7, 2021

Numa conversa bem-humorada, Kylian Mbappé não conseguiu esconder o entusiasmo ao ver alguém 'flutuar' mesmo à sua frente. "É uma loucura! Não posso acreditar no que estou a ver. É a primeira vez que vejo algo assim e estou completamente espantado. Deve ser uma experiência indescritível, deve ser mesmo incrível. Consigo ver o balão mexer-se desde o início da nossa conversa. Não tenho palavras. Tenho tantas perguntas para fazer que nem sei por onde começar!", disse o avançado francês.Thomas Pesquet começou por explicar qual é a sua rotina diária quando se encontra a realizar uma missão espacial. "É aqui que eu passo a maior parte do meu tempo a fazer experiências durante o dia. Estou localizado à frente da Estação Espacial. É tão grande quanto... imagina só, um campo de futebol", começou por dizer, entre risos, o astronauta francês."Nunca houve um profissional de futebol à conversa connosco, mas ainda assim temos bolas de futebol na nossa estação. És a primeira pessoa do mundo do futebol que faz parte de uma missão de forma virtual. Por isso, parabéns!", acrescentou Thomas Pesquet, deixando ainda um conselho a Mbappé: "Não sei se alguma vez vais querer ir ao espaço, mas acredita que não vais querer jogar futebol aqui."