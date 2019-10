O ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian, abdicou da presença no jogo entre a França e a Turquia, do grupo H de apuramento para o Euro 2020, revelou esta segunda-feira à AFP o gabinete do governante.





"A presença estava prevista na agenda do ministro, mas ele decidiu não assistir ao jogo", revelou o gabinete ministerial, sem revelar os motivos que levaram Le Drian a recuar na decisão de estar presente hoje no Estádio de França, em Paris.O jogo da seleção campeã mundial surge num momento em que Ancara lança uma ofensiva militar contra as posições das milícias curdas no nordeste da Síria, que já provocaram dezenas de mortos e levaram vários países europeus, entre os quais a França, a anunciar um embargo temporário da venda de armas à Turquia.