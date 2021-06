Morata: «Nesta profissão ou és capa de jornal ou comes toda a merda de Espanha»

Álvaro Morata foi assobiado por um grupo de adeptos no particular que a seleção espanhola realizou com Portugal, mas o avançado do Real Madrid que na última época jogou na Juventus, por empréstimo, não se deixa afetar e encara o Europeu com muita maturidade e entusiasmo.





"Insultar através de um telefone ou de um computador é fácil. Há uns 5 ou 6 anos ter-me-ia afetado muito, mas agora não me importa porque o que aconteceu no outro dia já vivi num estádio aqui em Espanha, por isso sei de onde vem e há que aceitar. Sinto-me muito respeitado pelos adeptos espanhóis e em todos os campos. Gostei de jogar no Wanda Metropolitano e é uma pena que o nosso trabalho por uns centímetros nos leve de uma capa de jornal e comer toda a merda de Espanha", disse o jogador, numa entrevista ao jornal 'As'.O jogador admite que está mais maduro. "É normal. Só é pena que muitas vezes quando amadurecemos já temos 36 anos e o corpo não nos ajuda... Mas há que seguir em frente. Estou bem e a equipa também. Temos um grande grupo e temos de enfrentar as dificuldades todos juntos, temos de viver juntos as coisas negativas e positivas. Assim, no campo as coisas vão tornar-se mais fáceis. Há que ter sorte porque é um Europeu e nunca vi uma seleção sagrar-se campeã sem o fator sorte. Quando todos os fatores estão em linha, a sorte acontece."