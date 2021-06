José Mourinho fez uma análise a todas as seleções do Europeu numa crónica que assina no jornal inglês 'The Sun' e colocou alguma pressão sobre a França.





"Se tivesse de dizer uma equipa para ganhar o Euro'2020 diria a França. Não vejo fraquezas, trata-se de um grupo de jogadores fantástico. Têm de ganhar. Se não, é um insucesso", escreveu o treinador português da Roma.Didier Deschamps, o selecionador francês, foi confrontado com as palavras de Mourinho e reagiu com algum humor, deixando-lhe nas entrelinhas um recado. "José, pensei o mesmo sobre a sua equipa do Tottenham, mas as coisas não aconteceram como previsto", disse o técnico, citado pela Téléfoot.Mourinho, recorde-se, foi despedido pelo Tottenham na parte final da última época, tendo entretanto assinado pela Roma.