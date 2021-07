Mourinho dá a receita para a Inglaterra derrotar a Dinamarca: o 'segredo' está em Anfield

A Inglaterra defronta hoje a Dinamarca na meia-final do Europeu e José Mourinho, na habitual crónica que assina no jornal 'The Sun', escreve que os adeptos podem ter um papel importante no desempenho da equipa.





"É importante alertar os adeptos. Vocês não vão a esta meia-final, e hipoteticamente à final, para se divertirem. Vocês vão para jogar. Vocês têm de lutar com a vossa equipa. Façam barulho de forma a que os jogadores sintam energia e confiança a dobrar, de modo a que sintam que toda a gente está com eles. Não se trata dos tipos que vão para o pub gritar 'a taça vem para casa'... Isso é bom para o dono do pub porque vende muita cerveja, mas não ajuda os jogadores. Aqueles que estão no estádio podem fazer a diferença", considerou o treinador português da Roma."A Inglaterra precisa da atmosfera de Anfield. Uma das primeiras vezes que lá fui, com o Chelsea, ganhámos ao Liverpool por 4-1, mas eles apoiaram a sua equipa até ao último segundo e eu nem queria acreditar, porque em Portugal isso não acontece. Ou então a atmosfera de Old Trafford nos últimos 15 minutos de um jogo equilibrado, em que mesmo que o Manchester United não esteja a jogar bem, os adeptos não deixam de acreditar", acrescentou Mourinho.