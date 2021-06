Mourinho e o jogo de Portugal com a França: «Estou preocupado...»

José Mourinho sempre disse que a França é uma das seleções mais fortes neste Europeu e, depois do sucedido com a Alemanha, o treinador não esconde que está preocupado relativamente ao jogo de Portugal, amanhã, com os franceses.





"Para mim a França ainda é uma das equipas favoritas neste Europeu. Um mau resultado frente à Hungria, num estádio em Budapeste completamente cheio, não muda isso. Mas estou preocupado com Portugal", escreveu o técnico da Roma na habitual crónica que assina no jornal inglês 'The Sun'."Nós podemos ganhar ou empatar amanhã, mas a França tem mais poder e, sim, estou preocupado. Se Portugal perder e terminar com apenas três pontos, temos de tirar as calculadoras para fora", prosseguiu Mourinho."A Alemanha impressionou-me contra Portugal e eles não jogaram mal contra a França. Pode surpreender porque fez uma qualificação muito pobre, embora a alto nível eles não sejam realmente uma surpresa", acrescentou o treinador.Depois, falou de outras seleções. "A Itália está confiante e feliz, é uma equipa para respeitar e temer; a Bélgica está muito sólida. Já a Espanha encontra-se numa situação difícil. Dois jogos em casa, dois pontos. Não conseguiram superar a Suécia e a Polónia, controlaram os jogos mas não foi fácil marcar. Vão defrontar a Eslováquia a seguir e acredito que vão qualificar-se com cinco pontos."