Mourinho iliba Nélson Semedo no jogo com a Alemanha: «Situação seria a mesma com outro lateral»

José Mourinho seguiu atentamente o jogo de Portugal com a Alemanha e considera injustas as críticas feitas a Nélson Semedo, no lado direito da defesa portuguesa.





"Em Portugal toda a gente está a culpar o Nélson Semedo pela derrota com a Alemanha porque os golos apareceram pelo lado dele, mas a situação seria a mesma, independentemente do lateral direito", explicou o treinador da Roma, na habitual crónica que assina no jornal inglês 'The Sun'."Não foi culpa do Semedo, mas sim da situação em que ele foi colocado", acrescentou.O treinador falou do português em comparação com a situação vivida por Harry Kane na seleção inglesa. Gareth Southgate disse que ia apostar no avançado do Tottenham para o jogo de hoje, com a República Checa, e isso gerou algum burburinho. "Só em Inglaterra se faz este barulho porque o melhor jogador, o capitão, o melhor marcador não marcou nos últimos dois ou três jogos. Não creio que isto acontecesse com Cristiano Ronaldo por Portugal, com Kylian Mbappé pela França ou com o Romelu Lukaku pela Bélgica."Depois explicou que, tal como Nélson Semedo, o seu antigo pupilo no Tottenham tem sido vítima das circunstâncias. "Pode-se perguntar 'Quantas oportunidades falhou?' Zero. 'Quantos passes verticais chegaram aos seus pés, entre as linhas?' Zero. 'Quantas vezes houve triangulações com os dois alas a vir por dentro e a combinar com ele?' Zero."