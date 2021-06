Mourinho junta-se aos críticos de Bruno Fernandes: «Esteve em campo mas não jogou»

A exibição de Bruno Fernandes no jogo com a Alemanha mereceu críticas em Inglaterra e José Mourinho também diz que o médio do Manchester United não tem estado ao seu melhor nível na Seleção.





O treinador português da Roma falava à rádio 'talkSPORT' sobre o Europeu, e o jogo de amanhã de Portugal com a França, quando abordou as exibições de Bruno Fernandes. "Portugal ao seu nível mais alto pode ganhar a qualquer equipa", considerou."Mas precisamos de jogar com 11 jogadores e nestes dois jogos o Bruno Fernandes esteve em campo, mas não jogou. Espero que ele dê a volta a essa situação contra a França, porque é um jogador com um potencial incrível", acrescentou Mourinho.E não poupou, depois, nos elogios ao médio. "Ele pode passar, marcar, apontar penáltis e bater livres. Tem muito para dar, mas a verdade é que nestes dois jogos não esteve lá."