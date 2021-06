Nélson Semedo e o empate entre Espanha e Portugal: «Acaba por ser justo»

Nélson Semedo afirma que o empate (0-0) assenta bem a Portugal e Espanha no particular hoje realizado no Wanda Metropolitano, em Madrid.





"O jogo foi equilibrado. Acabou 0-0. É um resultado justo. Viemos para ganhar, como sempre, mas infelizmente não foi possível. Mas o resultado acaba por ser justo", começou por dizer o lateral-direito do Wolverhampton, que hoje começou de início na ala direita da defesa portuguesa."Podemos prometer muita garra, luta e vontade. É isso que podem esperar de nossa parte. Contamos também com o apoio de todos os portugueses", acrescentou ainda o defesa luso, quando questionado sobre as expectativas de Portugal para o Europeu.