Noite sem dormir para Shevchenko

A Ucrânia entra hoje em ação frente à Lituânia (19h45) e o técnico Andriy Shevchenko não descura a importância do duelo para atingir a qualificação direta para o Europeu: "É importante alcançar um resultado positivo que, para nós, é apenas uma vitória pois jogamos em casa e temos grandes objetivos". O bom momento da seleção ucraniana, no entanto, não é agradável para Shevchenko... "Espera-me uma noite sem dormir! Os jogadores estão em muito boa forma, pelo que a escolha não vai ser fácil. Vamos pensar e decidir amanhã", brincou o técnico. Quanto ao confronto com Portugal é perentório: "Primeiro temos de ganhar este jogo."