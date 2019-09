Nuno Gomes: «É preciso fazer seis pontos»

O antigo avançado português Nuno Gomes manifestou esta sexta-feira o desejo de que Portugal consiga vencer Sérvia e Lituânia nos dois jogos da fase de qualificação para o Euro 2020."Temos uma dupla jornada em que espero que consigamos regressar às vitórias. É preciso fazer seis pontos, pôr a fasquia alta, para olhar com outro conforto para os outros jogos", disse o antigo avançado da seleção nacional.Nuno Gomes assumiu que Portugal é favorito, mas frisou que é preciso prová-lo dentro das quatro linhas."Somos favoritos, mas é preciso provar em campo e retomar o trilho das vitórias. Temos valor em campo para o conseguir", disse à margem da participação na Soccerex, em Oeiras.Sobre o arranque da liga portuguesa, o antigo avançado do Benfica destacou os deslizes dos três grandes e considerou como "surpreendente" a prestação do Famalicão nas quatro jornadas já disputadas."Os grandes já perderam jogos neste arranque e tem sido um início atribulado, já com três chicotadas a meu ver prematuras. Depois, temos um surpreendente Famalicão, sobretudo para quem não conhece as pessoas que estão a trabalhar no clube", resumiu Nuno Gomes, que anunciou na Soccerex que está neste momento a iniciar a carreira como agente de jogadores de futebol.A Soccerex, evento que junta ex-jogadores, dirigentes e outros agentes para debater a indústria do futebol, decorreu em Portugal entre quinta-feira e hoje, tendo passado por Oeiras personalidades como o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, o presidente da Liga espanhola, Javier Tebas, o antigo selecionador de França Gerard Houlier e os ex-futebolistas Christian Karembeu e Deco, entre outros.Estes fóruns da Soccerex são organizados desde 1995, tendo já passado por 19 cidades e 13 países diferentes. Este ano, a organização fez uma aposta em "mercados emergentes no futebol" e já passou também pela China, em maio, marcando ainda presença nos Estados Unidos, em novembro. A realização da Soccerex na Europa cabe pela primeira vez a Portugal, com Oeiras a acolher mais de 60 oradores no ciclo de dois dias de conferências.